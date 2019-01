Stop alle Gestioni associate in Trentino, Giunta provinciale presenterà al Consiglio delle Autonomie documento entro tre mesi

Connect on Linked in

Prosegue il confronto sulle Gestioni Associate in Trentino: sono sempre di più i Comuni pronti a lasciare questo sistema che non piace a molti territori

Trento – “La soluzione sulle gestioni associate la troveremo insieme su un documento che ci verrà presentato dalla Giunta provinciale”. Sulla base di ciò il Consiglio delle autonomie locali ha dato mandato al presidente Paride Gianmoena di esprimere alla competente Commissione del Consiglio provinciale gli orientamenti in merito al DDL n. 3/XVI “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021”.

Il documento era stato già oggetto di discussione nella seduta dello scorso 16 gennaio, quando il Presidente Fugatti aveva illustrato la manovra, raccogliendo le indicazioni dei Sindaci. In quell’occasione l’assemblea del Cal aveva approfondito, con numerosi interventi, lo stop delle gestioni associate, così come disposto dall’articolo 4.

“In merito a questo punto, in Giunta del Cal, – ha affermato il presidente Paride Gianmoena – si è concordato con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti di valutare una proposta della Giunta provinciale che verrà presentata entro tre mesi. Sarà – ha aggiunto Gianmoena – un documento su cui confrontarsi per arrivare a una soluzione condivisa entro un termine indicativo di sei mesi”.

Si tratta di un tema molto sentito che ha visto numerosi interventi da parte dell’aula. Il presidente Gianmoena ha anche evidenziato come, sempre con il presidente Fugatti, si è affrontato il tema degli investimenti dei Comuni. Un argomento che verrà definito nel Protocollo di finanza locale. Su questo punto i consiglieri hanno chiesto di essere parte attiva, contribuendo alla stesura del Protocollo esponendo le diverse situazioni e problematiche.

Conclusi con l’approvazione di tre mozioni i lavori della sessione di gennaio del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha esaminato nel pomeriggio le ultime

mozioni in programma. Tre i testi approvati. Il primo, di De Godenz, propone di aggiungere le Dolomiti nel logo della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Il secondo, di Cia, prevede l’utilizzo del legname dei boschi abbattuti dal maltempo di fine ottobre anche per la costruzione di casette da mettere poi a disposizione della protezione civile. La terza mozione, riscritta da Leonardi d’intesa con la Giunta, impegna la Provincia anche ad installare telecamere di videosorveglianza per la prevenzione di maltrattamenti negli asili, nelle case di riposo e nelle strutture di assistenza dedicate ai disabili, purché questo avvenga su base volontaria e d’accordo con gli operatori. Rinviato invece d’intesa con la Giunta alla prossima seduta l’esame della mozione di Ghezzi e Ferrari, che propone di dedicare ogni anno ad Antonio Megalizzi un evento sull’Europa e i giovani. L’obiettivo è di concordare l’iniziativa con i familiari di Antonio.

La Guardia di Finanza di Merano ha individuato a Scena un albergo ‘in nero’. La struttura ricettiva con servizio di ristorazione la quale, nonostante fosse titolare di partita Iva, munita di regolare licenza e presente su diversi siti internet di prenotazioni online, dal 2012 risultava “evasore totale”, cioè non presentava le dichiarazioni fiscali ne’ versava alcun tributo all’erario.

I gestori dell’attività alberghiera, per non destare sospetti nei confronti della clientela (composta sia da turisti stranieri – per lo più tedeschi – che italiani) emettevano regolarmente le ricevute fiscali relative ai soggiorni e ai pasti consumati, “dimenticandosi”, tuttavia, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’iva. La Guardia di finanza ha ricostruito 15.000 pernottamenti “in nero” in sei anni e ricavi occultati al fisco per oltre un milione di euro.

Tamponamento tra tir, code in A22 – Un camionista è rimasto ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla corsia sud dell’Autostrada del Brennero nei pressi di Vadena. Un tir ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante.