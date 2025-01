Stop ai treni da Borgo a Trento dal 23 febbraio: al via elettrificazione della Valsugana

60 milioni di investimenti ed un anno di cantiere che cambierà la mobilità in Valsugana. Preoccupa la concomitanza dei lavori sulla galleria “Crozi 1” lungo la statale

Borgo Valsugana (Trento) – Il cantiere da 60 milioni di euro, prevede l’abbassamento dei binari nei tratti in galleria per far passare i treni con pantografo. Ogni giorno sono 6000 i pendolari della Valsugana che utilizzano il treno. Dopo l’elettrificazione si mira a raddoppiarli. Restano i disagi e le preoccupazioni per i prossimi mesi. All’elettrificazione si sommano i lavori alla galleria dei Crozi lungo la statale. Sulla tratta saranno garantiti bus sostitutivi.