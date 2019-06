Stelle del ‘Giro d’Italia’ al “Criterium Stars” di Belluno

Connect on Linked in

L’evento ha radunato campioni Giro 2019 e quelli del recente passato

Belluno – In un pomeriggio di sole splendido, con veloce acquazzone prima del via, è andato in scena a Belluno il Cycling Stars Criterium, evento che raduna alcuni fra i più grandi nomi del ciclismo italiano ed internazionale, molti dei quali hanno appena concluso il Giro d’Italia 2019. Come Vincenzo Nibali, primo alle spalle della maglia rosa Richard Carapaz, e lo sloveno Primoz Roglic (terzo). Ma anche Alberto Bettiol, il campione italiano Elia Viviani, Giulio Ciccone, Vlerio Conti ed il belga Victor Campenaerts.

Clima ideale per celebrare così la Giornata Mondiale della Bicicletta, con un appuntamento entrato fra quelli che le Nazioni Unite hanno riconosciuto come momento ufficiale per la promozione della mobilità “green” su due ruote.

Due le competizioni, la prima riservata alle stelle di ieri, fra le quali Alessanro Ballan, e Paolo Bettini, la seconda, in serata, con Nibali e le altre star di oggi, tutti impegnati sul selciato bellunese con partenza e conclusione nella centrale Piazza Martiri.