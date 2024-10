“Statuto del Trentino Alto Adige in Cdm entro novembre”

Posted on

Il premier dopo l’approvazione in Cdm: “Misure a saldi invariati, no scostamento, economia meglio del previsto” NordEst (Adnkronos) – Con il via libera al decreto Aiuti bis, il governo ha approvato “un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese”, una misura “di proporzioni […]