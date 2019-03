Stati Generali della Montagna in Trentino, al via gli incontri tecnici nelle Valli: Borgo Valsugana e Primiero martedì 19 marzo dopo Fassa e Fiemme (LE DATE)

Connect on Linked in

La grande convention finale è prevista invece a giugno a Comano. L’agenda è fitta: sedici incontri tecnici in ogni territorio del Trentino nel corso dei quali la struttura provinciale che coordina il progetto descriverà il percorso, finalizzato a raccogliere le istanze del territorio e segnare così l’agenda della sessione plenaria

Primiero (Trento) – Al via i primi incontri tecnici nelle Valli, nell’ambito degli Stati generali della Montagna in Trentino. Dopo i primi appuntamenti nelle valli di Fiemme e Fassa tocca a Primiero e Borgo Valsugana, nella giornata di martedì 19 marzo. Le aree tematiche al centro del confronto saranno le seguenti: Governance, Accessibilità ai servizi, Sviluppo economico e coesione sociale, Paesaggio, ambiente e territorio.

“Cosa occorre – si legge nella lettera di invito agli incontri, inviata dalla Provincia e firmata dal governatore Maurizio Fugatti – per consentire ai territori di montagna di continuare ad essere luoghi di vita desiderabili, di benessere diffuso, sostenibile e in grado di essere attrattivi? Per rispondere a questa domanda, la Provincia autonoma di Trento ha deciso di organizzare gli Stati generali della Montagna. Obiettivo: ascoltare e confrontarsi con chi vive e lavora nelle valli trentine in un percorso partecipato. A tal proposito – prosegue la missiva -, avremmo piacere che Lei possa prendere parte a uno di questi incontri per conto del suo Ente, Categoria, Associazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, Le chiediamo gentilmente di segnalarci il nominativo di un’altra persona da poter coinvolgere. L’iniziativa si concluderà il 14 e 15 giugno a Comano Terme, con un momento di sintesi delle discussioni che si saranno tenute nei territori. Ciascun territorio rifletterà sui temi legati alla governance, all’accessibilità ai servizi, allo sviluppo economico e coesione sociale, al paesaggio e all’ambiente. Per ciascuna area tematica saranno disponibili schede e materiale di supporto”.

I primi incontri tecnici

Coordinato da Giovanni Gardelli – Dirigente Generale UMST Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, è fissato per martedì 19 marzo 2019 ad ore 17.30 presso la Sala Negrelli a Primiero San Martino di Castrozza (Sede Comunità di Valle) e sarà l’occasione per i coordinatori del progetto di descrivere il percorso e gli appuntamenti previsti per portare idee, proposte e argomenti, e costruire insieme un’idea del futuro che vogliamo per il nostro Trentino”.

“La montagna è patrimonio diffuso della comunità trentina – si legge sul portale dedicato – che va tutelato e rafforzato”. Ad affermarlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Forte di questo convincimento, la giunta provinciale ha lanciato gli Stati Generali della Montagna, presentati in conferenza stampa il 4 marzo scorso. Con gli SGM si intende organizzare un tour di incontri in tutto il territorio provinciale finalizzato all’ascolto di tutti gli attori che vivono e lavorano nei territori di montagna, che culminerà nella convention plenaria del prossimo 14 e 15 giugno 2019 a Comano Terme. “Presidiamo il futuro” è il titolo scelto per un percorso partecipativo che mira a raccogliere le istanze dei territori per elaborarle in un piano di proposte strategiche per la valorizzazione della montagna.

Le prossime iniziative

Il programma degli incontri si snoderà tra Fiemme e Fassa (18 marzo), Fiera di Primiero e Borgo (19 marzo), Tesino (20 marzo), Tione e Padergnone (21 marzo), Andalo (22 marzo), Sanzeno e Terzolas (25 marzo), Torbole e Mori (26 marzo), Folgaria e Aldeno (2 aprile), per concludersi con Pergine e Albiano (3 aprile).

Da oggi e per circa due mesi, ciascun gruppo guida affronterà i temi caratterizzanti del territorio di rappresentanza in sinergia con le strutture provinciali di riferimento. I rappresentanti del territorio potranno scegliere in maniere autonoma le modalità organizzative del gruppo guida che esprimerà i delegati alla sessione plenaria di Comano Terme.

Dal canto suo, la Provincia autonoma di Trento, con assessorati, Dipartimenti e il supporto del Comitato scientifico, sottoporrà ai gruppi guida alcune questione specifiche accompagnate da soluzioni operative. Il materiale conoscitivo sarà disponibile per ogni membro dei gruppi guida territoriali sul sito www.statigeneralimontagna.provincia.tn.it.

Gli appuntamenti con presidente e assessori

Il percorso di ascolto e di confronto con il territorio vedrà coinvolti anche il Presidente Maurizio Fugatti e gli assessori provinciali in ulteriori 6 incontri di zona, che raggrupperanno alcuni dei 15 territori. Definiti i luoghi, nei prossimi giorni saranno definite anche le date:

Canale di Tenno (Casa degli artisti);

(Casa degli artisti); Luserna (Centro Protezione civile)

(Centro Protezione civile) Predaia (Casa Sebastiano di Coredo)

(Casa Sebastiano di Coredo) Primiero San Martino di Castrozza (Palazzo delle miniere a Fiera);

(Palazzo delle miniere a Fiera); Rabbi (Malga Stablasolo);

(Malga Stablasolo); Levico Terme (Forte delle Benne)

Ogni incontro sarà dedicato ad un tema specifico e vedrà la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, gli assessore provinciali di riferimento, che si avvarranno del supporto della struttura provinciale. “La volontà – continua il presidente Fugatti – è di capitalizzare l’opportunità dell’incontro con il territorio, valorizzando la qualità del lavoro svolto dai vari gruppi guida, portatori di autentiche istanze di cambiamento.”