Statale 47 Valsugana: modifiche alla viabilità sul viadotto dei ‘Crozi’

Nella notte tra mercoledì 22, e giovedì 23 dicembre

NordEst – Sulla statale 47 della Valsugana, all’altezza del “Viadotto dei Crozi”, nella notte tra mercoledì 22, e giovedì 23 dicembre, saranno riaperte entrambe le corsie di marcia in direzione di Padova. Contestualmente verrà chiusa al traffico la ex-SS47 “Vecchia Strada dei Crozi” in direzione di Padova. Si raccomanda quindi di moderare la velocità e prestare attenzione alla segnaletica sul posto.

Questo provvedimento viabilistico rimarrà in vigore per tutta la durata della stagione fredda. Al rialzo delle temperature si tornerà alla precedente configurazione della viabilità in direzione di Padova, con una corsia disponibile sul viadotto dei Crozi ed una sulla ex- SS47 “Vecchia Strada dei Crozi”. Per chi viaggia in direzione di Trento non sono previsti invece interventi che modificano la viabilità.

In breve

Aggiudicati i lavori per la scuola elementare di Storo

Euregio, parte un concorso per scegliere le 6 band che apriranno il concerto di Vasco Rossi

Orso M57, via al trasferimento in Ungheria

“Col filo e con l’ago…”, inaugurazione al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

“Terra Trentina”, ecco l’ultimo numero del 2021

“Inedita” in prima serata su Rai 5 lunedì 27 dicembre

Tre puntate de “I Lab” dedicate alle Minoranze linguistiche trentine

Qrcode e storytelling a Castel Caldes