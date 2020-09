Statale 47, al via lavori di sistemazione viadotto Crozi

Due corsie sempre garantite in direzione Padova

NordEst – Consegnati i lavori di sistemazione e adeguamento del viadotto dei Crozi sulla statale della Valsugana a Trento. Due corsie saranno sempre garantite in direzione Padova.

Le imprese che se li sono aggiudicati – la Costruzioni Carraro geom. Adriano & C. di Castel Ivano in associazione con Padana Interventi Srl di Padova – avranno 540 giorni per completarli, informa la Provincia.

Durante i lavori, e a partire dal prossimo mese di marzo, si prevede di deviare parte del traffico in direzione di Padova, con esclusione del traffico pesante, sul vecchio sedime della statale 47 della Valsugana, per poter chiudere una corsia sul viadotto, garantendo così sempre le due corsie in direzione di Padova.

Alla consegna dei lavori erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e gli amministratori dei Comuni di Trento, Civezzano e Pergine Valsugana.

