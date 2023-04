I paesi del Vanoi (ma non solo) si sfidano il 6 maggio con una originale staffetta a piedi: chi vincerà con più partecipanti?

Ci sono già le prime squadre iscritte, ma gli organizzatori invitano a partecipare numerosi con amici, famiglie, compagni, all’originale evento (non competitivo) del 6 maggio, fatto di sport, buon cibo e tanta amicizia. Un modo nuovo per scoprire lo splendido Vanoi, ‘Cuore verde’ del Trentino. Chi vincerà in termini di partecipazione e di originalità nell’abbigliamento?

Valle del Vanoi (Trento) – L’Unione sportiva Vanoi, propone per sabato 6 maggio 2023, la prima staffetta dei paesi: una innovativa marcia aperta a tutti, attraverso la valle, per conoscere le sue bellezze e peculiarità incontrando tutte le frazioni che la compongono.

Sei componenti per squadra

Ogni squadra prevede la partecipazione di sei componenti che si scambiano il testimone nei punti tappa previsti. Partenza da Caoria alle ore 9.00 per poi proseguire lungo le tappe del percorso toccando tutti i paesi della valle: Ronco, Gobbera, Prade, Cicona, Zortea, Lausen e Canal San Bovo.

Sport e buon cibo per tutti

Ad ogni scambio di testimone, non mancherà un ricco ristoro a tema offerto dalla pro loco del paese di riferimento. L’arrivoè previsto entro le ore 15 nel capoluogo, presso l’area feste, dove sarà preparato il pranzo a cura del Gruppo Animatori di Canal San Bovo. Non mancheranno giochi vari per grandi e piccoli ma anche musica in piazza e karaoke. Per informazioni e iscrizioni: usvanoi@alice.it – cell:3458012820.