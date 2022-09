SS50 Passo Rolle: in attesa della nuova strada, tomo paravalanghe in zona ‘Madonnina’ alla ditta Zugliani per 338.530,12 euro

Dopo l’aggiudicazione delle scorse settimane della nuova variante di Rolle altre opere in cantiere

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Per migliorare la viabilità in vista del prossimo inverno, proseguono gli interventi a passo Rolle, sono stati consegnati i lavori relativi alla realizzazione di un tomo paravalanghe a monte della strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle in località Madonnina, al km 91+600. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del verbale di consegna.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza del tratto di strada, in corrispondenza di un canalone privo di vegetazione. Si prevede pertanto la realizzazione di un tomo a monte della statale 50 ad una distanza di circa 50 metri dalla strada. L’opera avrà uno sviluppo di circa 100 metri ed un’altezza variabile fra 0 e 7 metri.

Principali dati tecnico-amministrativi

Progettista: Ing. Davide Coelli

Direttore lavori: Ing. Davide Coelli

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Piero Corona

Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Benigni

Aggiudicazione appalto: Zugliani S.r.l. per un importo di offerta di € 338.530,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 15.948,20 corrispondente ad un ribasso del 11,500%.

Costo complessivo dell’opera: € 500.000,00, di cui € 380.447,55 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 119.552,45 per somme a disposizione.