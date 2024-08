SS50 Grappa passo Rolle, attenzione alla chiusura del 29 agosto per cantiere variante

Il divieto sarà esclusivamente nella giornata di giovedì 29 agosto 2024 dalle 7 alle 19 prima di passo Rolle, sul versante Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il servizio Gestione Strade della Provincia, informa che verrà istituito il divieto di transito lungo la SS 50: dalla progress. km 94+765 alla progress. Km 94+872 per tutti i veicoli e in entrambe le direzioni, solo giovedì 29 agosto con orario 7-19 per lavori in corso nel cantiere della nuova variante stradale. Il divieto di transito interesserà il tratto dal piazzale di passo Rolle fino a malga Fosse (versante Primiero), in entrambe i sensi di marcia. Passo Rolle sarà invece raggiungibile normalmente dal versante della Val di Fiemme.