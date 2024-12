SS50 Galleria Pala rossa: scavati oltre 100 metri, messa di Santa Barbara nel tunnel

Posted on

Un’organizzazione italo-albanese di sfruttatori della prostituzione è stata sgominata dalla squadra mobile di Treviso che sta eseguendo vari provvedimenti restrittivi nella città veneta. L’indagine, iniziata lo scorso maggio, ha accertato che gli indagati reclutavano giovani in Romania per farle prostituire in Italia, assicurando loro la metà di quanto incassavano. La prostituzione di strada in […]