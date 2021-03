SS47 Valsugana, incidente annunciato: auto travolge senzatetto che spinge carrello sulla statale

Da tempo le segnalazioni si ripetono sui social, per la presenza anche in piena notte, di una persona che si sposta sulla statale con un carrello spinto a mano

Pergine Valsugana (Trento) – Grande spavento per il conducente dell’auto, carrello distrutto ma fortunatamente nessun ferito in quella che poteva essere una vera e propria ‘ tragedia annunciata’, segnalata da mesi sui social.

Da mesi ormai, il senzatetto vaga per la statale della Valsugana spingendo un grosso carrello di rottami e merce varia (nella foto dai social). Mercoledì mattina è stato investito all’altezza di Ciré, mentre camminava sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto verso le 5 di mattina. L’uomo, si tratterebbe di un 62enne originario di Lamezia Terme, che ha vissuto anche in una tenda nel bosco, è stato travolto da una vettura, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Soccorso da un’ambulanza, è stato trasferito al Pronto Soccorso del Santa Chiara, ma non è grave. La statale è stata chiusa per circa 20 minuti per liberare la sede stradale dalla massa di rottami del carrello.