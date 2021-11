SS 47 Valsugana “Martignano e Crozi”: da lunedì 8 a lunedì 22 novembre, dalle 20 alle 5 chiusura in direzione Padova

Lavori di ispezione e messa in sicurezza

Trento – Da lunedì 8 novembre a lunedì 22 novembre 2021, in orario notturno dalle 20.00 alle 5.00, verrà chiuso al traffico, in direzione Padova, il tratto stradale comprendente la galleria di Martignano, il viadotto dei Crozi e la galleria Crozi 1 sulla Statale 47 della Valsugana, per lavori di ispezione e messa in sicurezza della volta della galleria Crozi 1. Il traffico verrà deviato sulla ex Statale 47 delle Laste e sulla vecchia strada dei Crozi.

In breve

29 APSP, insieme, per investire sul benessere dei lavoratori

Gli universitari trentini alla Cop 26 consegnano al ministro Cingolani le richieste sul clima

Trentino, territorio amico della bicicletta

A Castel Ivano i campanacci e le pubblicazioni del Museo di San Michele