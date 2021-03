SS 47 Valsugana, lavori di asfaltatura tra Cirè e Novaledo da martedì 16 marzo per un mese

Via da martedì 16 marzo, per un mese circa, in entrambi i sensi di marcia

Pergine Valsugana (Trento) – Nuovo asfalto sulla strada statale 47 della Valsugana. Partono martedì 16 marzo 2021, per proseguire per un mese circa (esclusi i festivi), i lavori di bitumatura lungo la SS 47 nel tratto fra Novaledo e Cirè di Pergine Valsugana, in entrambi i sensi di marcia (Padova e Trento). Le attività si svolgeranno in orario sia diurno che notturno.

Ecco gli orari precisi dei lavori a cura del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento:

Lavori di bitumatura in orario diurno

Da martedì 16 a venerdì 19 marzo in località Novaledo, dalle 07.00 alle 19.00, mediante restringimento di carreggiata, mantenendo sempre il transito su una corsia per ogni senso di marcia.

Venerdì 2 aprile, tra località Campiello e Novaledo, dalle 7.00 alle 19.00, nella sola direzione Padova, mediante restringimento di carreggiata da due a una corsia di marcia.

Lavori di bitumatura in orario notturno

Da lunedì 22 marzo a venerdì 9 aprile, con esclusione dei giorni festivi, tra Levico Terme e Pergine Valsugana, dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, mediante istituzione di senso unico alternato.

Da martedì 6 a venerdì 23 aprile, con esclusione dei giorni festivi, nella tangenziale di Pergine, dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, mediante restringimento di carreggiata, mantenendo sempre il transito su una corsia per ogni senso di marcia.