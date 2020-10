SR50 Grappa Passo Rolle: attenzione alle interruzioni della viabilità ogni 30 minuti, fino al 23 ottobre

Lo rende noto Veneto strade, per l’apertura di un cantiere tra Moline e Pontet. Termine lavori previsto il 23 ottobre

NordEst – Veneto Strade, comunica sulla S.R. 50 “del Grappa e Passo Rolle”, l’istituzione di temporanee interruzioni totali alla viabilità della durata massima di 30 minuti regolate da movieri dal km 57+050 (Moline) al km 60-650 (Pontet) in Comune Sovramonte (Bl).

Le chiusure sono rese necessarie per permettere alla ditta che sta operando, di eseguire un ponteggio a portale a protezione della carreggiata in prossimità dell’imbocco a monte della galleria Pontet, in corrispondenza della progressiva km 60+600 della S.R. 50 del Grappa e Passo Rolle” in comune di Sovramonte.

Le temporanee sospensioni alla circolazione in entrambi i sensi di marcia della durata massima di 30 minuti, saranno effettuate dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal giorno 12/10/20202 al giorno 23/10/2020 (esclusi sabato e domenica).

La viabilità dovrà essere gestita in modo da evitare code all’interno delle gallerie, consentendo inoltre il transito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e agli scuolabus senza attese.