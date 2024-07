SR50 Grappa Passo Rolle riaperta dopo vari smottamenti prima di San Martino di Castrozza

La SR 50 tra San Martino di Castrozza e il Passo Rolle era stata chiusa a causa di vari smottamenti e colate di materiale. Molti altri interventi in zona per allagamenti al palazzetto dello sport, ma anche in alcuni alberghi e strutture del paese

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Grande lavoro per i vigili del fuoco, per il servizio gestione strade e per gli addetti del Comune, nella zona di Primiero, in seguito a vari smottamenti causati dal maltempo, lungo la strada che porta a San Martino di Castrozza, in zona Val Mesta, Ponte Madonna e in altri punti, per piccoli rivi ingrossati. La SR50 è stata riaperta verso le 15.30 di venerdì.

Dopo la grandine dei giorni scorsi, nuova giornata critica ai piedi delle Pale. Due colate di detriti si segnalano anche in zona Col a San Martino di Castrozza. Molti altri interventi in paese, per allagamenti al palazzetto dello sport, ma anche in alcuni alberghi, negozi e altre strutture. Particolarmente impegnativo l’intervento nella galleria Cimone in centro paese con un allagamento importante, che ha impegnato i vigili del fuoco.