“Sportello Digitale in Officina”: per farsi aiutare con pc, tablet e cellulari, da martedì 26 aprile a Fiera

Lo “Sportello digitale in Officina” è uno spazio fisico a cui le persone in difficoltà, con quesiti d’ordine tecnologico (spid, backup smartphone, aggiornamento applicazioni, utilizzo WhatsApp, utilizzo social network, ecc.) possano rivolgersi gratuitamente per migliorare le proprie conoscenze

Primiero (Trento) – Complici l’emergenza sanitaria, la diffusione degli smartphone, la necessità di attivare lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, l’aumento del commercio online (es. spesa online), telefoni e computer sono diventati strumenti necessari per svolgere qualsiasi attività quotidiana. Non tutti però riescono a stare al passo e così vengono tagliati fuori dalla possibilità di fruire di questi servizi. Ciò può comportare un incremento delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali.

Con chi?

In sinergia con Spazio Argento, che propone il corso Nonni Digitali 2.0, con l’Istituto Comprensivo di Primiero, che mette a disposizione dello sportello alcuni studenti tramite un percorso di alternanza scuola lavoro, con il Comune di Mezzano all’interno del progetto Laboratori intergenerazionali e, in generale, con la collaborazione di tutte le amministrazioni comunali.



Quando e dove?

Lo sportello garantisce due aperture settimanali, una in orario mattutino e una nel tardo pomeriggio, ed è itinerante su tutti e cinque i comuni secondo un calendario prestabilito. L’accesso è libero ed è gradita la prenotazione (anche per piccoli gruppi).Aperture sportello: martedì e giovedì: dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 18 con i ragazzi delle superiori.Saranno previsti tre appuntamenti a Mezzano, tre appuntamenti a Imèr, tre appuntamenti a Canal San Bovo, due appuntamenti a Sagron Mis e i restanti a Fiera, dal 26 aprile al 31 maggio (con possibilità di proroga).

Le sedi

FIERA DI PRIMIERO: Via Guadagnini 21 (Officina Giovani)

MEZZANO: Via IV Novembre 19 (Circolo Ricreativo Anziani)

IMÈR: Via Nazionale 56 (Ufficio Turistico)

CANAL SAN BOVO: Via Roma 58 (Biblioteca)

SAGRON: Via Parrocchia 9 (Pro Loco Sagron Mis)

MIS: Via Gavada 8 (Sala dei vigili del fuoco)

Tutte le date

Aprile:

26 – mattina FIERA / pomeriggio FIERA

28 – mattina FIERA / pomeriggio CANAL SAN BOVO

Maggio:

3 – mattina CANAL SAN BOVO / pomeriggio MEZZANO

5 – mattina IMÈR / pomeriggio FIERA

10 – mattina FIERA / pomeriggio FIERA

12 – mattina MEZZANO / pomeriggio IMÈR

17 – mattina CANAL SAN BOVO / pomeriggio FIERA

19 – mattina FIERA / pomeriggio MEZZANO

24 – mattina FIERA / pomeriggio SAGRON

26 – mattina IMÈR / pomeriggio MIS

31 – mattina FIERA / pomeriggio FIERA