Sportello Cinformi Primiero, trasferimento temporaneo in Comunità di valle il 19 luglio e il 23 agosto

Sportello Cinformi, spostamento temporaneo sede Primiero (Trento) – Cinformi comunica che per problemi tecnici, gli Sportelli del 19 luglio e del 23 agosto (dalle 9 alle 11) saranno aperti presso la sede della Comunità di Primiero a Tonadico (via Roma, 19 – piano terra – c/o Ufficio delle Entrate) e non presso il Centro LeReti.

In breve da Cinformi

AUMENTANO GLI OCCUPATI IN ITALIA FRA AUTOCTONI E MIGRANTI

Al primo gennaio 2018 gli occupati migranti in Italia sono 2.422.864. L’occupazione straniera è cresciuta di 0,1 punti nel caso dei cittadini comunitari (+1.088 unità) e di 1,3 punti nel caso dei cittadini non comunitari (+20.859 unità), mentre l’occupazione dei cittadini italiani ha registrato un incremento pari a 1,2 punti (+243.000 unità). L’incidenza percentuale dei lavoratori stranieri sul totale degli occupati è pari al 10,5%. I dati emergono dall’ottavo Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, curato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con Anpal servizi spa. LEGGI LA NOTIZIA



ALLA SCOPERTA DEL CENTRO CULTURALE ISLAMICO VAL DI NON E SOLE

Seconda puntata del viaggio tra le associazioni dei migranti in Trentino. Kamal Rahib, rappresentante del Centro culturale islamico Val di Non e Sole, ci racconta le attività e i progetti del Centro. I video, nei quali vengono presentate Associazioni di migranti attive sul territorio trentino, sono realizzati dal Cinforminell’ambito del progetto “Mondinsieme” finanziato a valere sul Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020). Il progetto ha come obiettivo la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale. LEGGI LA NOTIZIA