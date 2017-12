Sport invernali, la stagione entra nel vivo: ecco i prossimi appuntamenti in tv e sul web 4 – 8/12

Connect on Linked in

Gli appuntamenti settimanali degli sport invernali: nove le discipline impegnate

NordEst – La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo e si susseguono a ritmo incessante gli appuntamenti agonistici. Lo sci alpino è impegnato fra Val d’Isère e St. Moritz, lo sci di fondo archivia la trasferta al Nord e scende verso la svizzera Davos, il salto approda in Germania, il biathlon in Austria, il freestyle in Francia con lo skicross, lo snowboard negli Stati Uniti con il big air, lo slittino artificiale in Canada, il bob e lo skeleton in Germania. Di seguito tutte le discipline impegnate fra coppe del mondo e circuiti continentali e le eventuali dirette televisive.

SCI ALPINO

Lun. 04/12/17 – Coppa Europa – GS femminile Hfjell (Nor) – ore 10.15 e 13.15

Mar. 05/12/17 – Coppa Europa – SL maschile Fjaltervaalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Mer. 06/12/17 – Coppa Europa – SL maschile Fjaltervaalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 07/12/17 – Coppa Europa – GS femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – AC (SG+SL) femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 08/12/17 – Coppa Europa – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.00

Ven. 08/12/17 – Coppa Europa – GS maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – GS maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/12/17 – Coppa Europa – AC (SG+SL) femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 09/12/17 – Coppa Europa – GS maschile Trysil (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – SL maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/12/17 – Opa Cup seniores – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Premanon (Fra)

Sab. 09/12/17 – Opa Cup juniores – 5 km TC femminile e 10 km TC maschile Premanon (Fra)

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Davos (Svi) – ore 11.30 e 13.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/17 – Opa Cup seniores – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Premanon (Fra)

Dom. 10/12/17 – Opa Cup juniores – 10 km TL femminile e 10 km TL maschile Premanon (Fra)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 07/12/17 – Fis Cup – HS106 maschile e femminile Whistler (Can)

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS142 maschile Titisee (Ger) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Ven. 08/12/17 – Fis Cup – HS106 maschile e femminile Whistler (Can)

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Team HS142 maschile Titisee (Ger) – ore 16.00 diretta tv Eurosport

Sab. 09/12/17 – Continental Cup – HS106 maschile Whistler (Can)

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – HS142 maschile Titisee (Ger) – ore 15.30 diretta tv Eurosport

Dom. 10/12/17 – Continental Cup – HS106 maschile Whistler (Can)

BIATHLON

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30 e 14.15, diretta tv Eurosport

Ven. 08/12/17 – Ibu Cup – Staffetta singola e staffetta mista Lenzerheide (Svi) – ore 10.00 e 12.30

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Pursuit maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.15 e 14.45, diretta tv Eurosport

Sab. 09/12/17 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 09/12/17 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – Staffetta maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30 e 14.10, diretta tv Eurosport

Dom. 10/12/17 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.00 e 12.30

Dom. 10/12/17 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

SNOWBOARD

Sab. 09/12/17 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Hochfugen (Ger) – ore 13.30

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.00

Dom. 10/12/17 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Hochfugen (Ger) – ore 13.00

FREESTYLE

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 11.30

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.00

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 13.30

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – MO maschile e femminile Copper (Usa) – ore 15.20

SLITTINO ARTIFICIALE

Gio. 07/12/17 – Coppa del mondo giovani – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Oberhof (Ger) – ore 10.00 e 15.00

Gio. 07/12/17 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Oberhofer (Ger) – ore 15.00

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo – Nations Cup Calgary (Can) – ore 00.00 italiane

Ven. 08/12/17 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile, singolo femminile e staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 10.00 e 15.00

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Doppio maschile e singolo maschile Calgary (Can) – ore 00.40, diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Singolo femminile Calgary (Can) – ore 17.40 e 19.00, diretta streaming www.fil-luge.org, diretta tv Eurosport

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo giovani – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Oberhof (Ger) – ore 10.00 e 15.00

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 15.00

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile, singolo femminile e staffetta Oberhof (Ger) – ore 10.00 e 15.00

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 09/12/17 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 13.30, diretta straming www.fibt.com

Dom. 10/12/17 – Coppa del mondo – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 11.30, diretta straming www.fibt.com

SKELETON

Ven. 08/12/17 – Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00 e 13.30, diretta streaming www.fibt.com