Spettacolare incidente a Primiero: furgone in bilico nella notte, intervento dei Vigili del fuoco

E’ successo domenica mattina dopo le tre. Nessun ferito, ma diversi danni

Primiero (Trento) – Spettacolare incidente domenica in piena notte a Primiero. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un furgone ha terminato al sua corsa in bilico a bordo strada, perdendo carburante sulla sede stradale.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Primiero e dei Carabinieri che stanno cercando di appurare quanto è realmente acacduto a quell’ora.

Il mezzo prima di fermarsi a bordo strada (di fronte all’hotel Mirabello), ha causato vari danni a fioriere e persino ad una porta di un edificio situato lungo la via. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che poteva avere conseguenze molto più gravi.