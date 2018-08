Friuli Venezia Giulia, Speleologo bloccato in grotta: serviranno ore per liberarlo

Connect on Linked in

Ferito a un braccio e all’addome, ma non è in pericolo di vita

NordEst – Occorreranno ancora alcune ore per liberare lo speleologo intrappolato e ferito a 200 metri di profondità sul Monte Canin e riportarlo in superficie. Il soccorso alpino stima che le operazioni si potrebbero concludere a metà giornata.

Intanto, la squadra di disostruttori ha iniziato a lavorare verso le due di notte e ancora opera all’ingresso della grotta e nei punti più stretti all’interno, utilizzando piccole cariche di esplosivo per consentire la risalita della barella con il ferito. Questi, nel frattempo, è assistito e attende che le operazioni di si completino. Lo speleologo è cosciente e non è in pericolo di vita, ma ha un problema al braccio e all’addome, come ha riferito lui stesso ai soccorritori essendo anch’egli infermiere.

In breve

Schianto in moto a Fener, muore giovane imprenditore – Erik Salviato in sella alla sua moto stava salendo verso Feltre venerdì sera con alcuni amici quando è scivolato finendo contro un’auto e poi su un muretto in cemento. Troppo gravi le ferite riportate.

Motoscafo contro barchino, due morti e 4 feriti – Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella laguna di Venezia, nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. L’incidente è avvenuto alle 23.50 di ieri sera. Le vittime sono i pescatori Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, 69 anni: il primo, subito recuperato dai vigili del fuoco, è stato portato dal personale del Suem in ospedale dove successivamente è morto; il corpo di Gavagnin è stato recuperato dai soccorritori dopo circa un’ora. Viaggiava ad alta velocità l’imbarcazione che li ha travolti e uccisi.

Una persona è morta ed altre ferite in un incidente nautico avvenuto nella laguna sud di Venezia – A neanche 24 ore di distanza dallo schianto tra un motoscafo e un barchino di pescatori, vicino al Lido, aveva provocato due morti e 4 feriti. La nuova tragedia tra le località di Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. Forse un’onda la causa del rovesciamento di un barchino: un 76enne è finito in acqua, e per lui non c’è stato nulla da fare.