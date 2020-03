SPECIALE COVID-19, Guida pratica Servizi Primiero Vanoi Mis: due bar invitati a chiudere dopo l’ultimo Decreto

Ecco come cambia la vita nelle valli trentine in tempi di emergenza “Coronavirus”

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Paesi ‘ovattati’ e più silenziosi, dopo il terzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza Covid-19, anche nelle piccole comunità di Primiero, Vanoi e Mis. Come accade dopo una grande nevicata, che ci costringe a ridurre al massimo gli spostamenti… stavolta però, a fermarci non sono i fiocchi.

Il giorno dopo il terzo provvedimento urgente, giovedì di prima mattina, le forze dell’ordine hanno invitato alla chiusura due pubblici esercizi di Primiero, che non erano a conoscenza delle nuove misure. A livello locale, non si registrano casi particolari, anche se in Trentino vige la “tolleranza zero” e per questo sono già scattate ben 70 denunce in pochi giorni. Controlli straordinari anche nel vicino Bellunese.

Ma vediamo come cambiano i servizi – temporaneamente – dopo l’ultimo decreto Conte che ci ha costretto a cambiare notevolmente le nostre abitudini per il bene del’intera comunità. Dal caffè di prima mattina alla visita in biblioteca, fino alla piscina locale. Ecco le principali novità che interessano il nostro territorio:

#RESTIAMOACASA La Priorità assoluta!

La Priorità assoluta! Ordinanza del Presidente della Provincia del 12/3/2020

SCUOLE E BIBLIOTECHE CHIUSE prestito attivo online

SUPERMERCATI E FARMACIE APERTI Nessun problema per i rifornimenti delle merci, hanno confermato Coop e punti vendita della zona di Primiero, Vanoi e Mis. L’invito è a rispettare le regole prescritte. SEGNALATE ALLA NOSTRA REDAZIONE SERVIZI A DOMICILIO O DISPONIBILITA’ A CONSEGNARE SPESA/MEDICINALI AD ANZIANI E PERSONE SOLE (redazione@lavocedelnordest.it – whatsapp/sms 349/2406614)

ESERCIZI PUBBLICI (CHIUSI) TRANNE FARMACIE / ALIMENTARI E ALTRE DEROGHE PREVISTE PER SERVIZI ESSENZIALI (LISTA GOVERNO) Consulta il vademecum per le aziende realizzato dalla Provincia e Apss del Trentino

AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI MOTIVATI PEDONI / AUTO / MOTO ► Regole per gli spostamenti ► Modulo per l’autodichiarazione

TRASPORTI GRATUITI MA RIDOTTI IN TRENTINO. LIMITAZIONI ANCHE IN VENETO In Trentino tutti i servizi previsti nei giorni FESTIVI sono sospesi con decorrenza 15 marzo 2020.A partire da lunedì 16 marzo 2020, saranno effettuate nei giorni feriali dal lunedì al sabato solo le corse previste sull’orario per i giorni festivi. Per esigenze di lavoro o urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti) sarà possibile contattare il n. verde 800390270 (Elastibus) tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 per richiedere uno specifico trasporto gratuito, purché la richiesta sia entro le 17.00 del giorno precedente. Il servizio operai turnisti da Primiero per Agordo Luxottica sarà rinforzato con un secondo autobus, salvo chiusure straordinarie delle fabbriche, fortemente richieste da più parti in questi giorni.

UFFICI POSTALI Prade e Fiera di Primiero chiusi a tempo indeterminato / Canal S. Bovo, Imèr, Mezzano aperti lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8.20 alle 13.45 / San Martino di Castrozza aperto tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.45 (da lunedì a venerdì), sabato dalle 8.20 alle 12.45 / Sagron Mis aperto martedì – giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. BANCHE E SERVIZI FINANZIARI OPERATIVI CON REGOLE PREVISTE

COMUNITA’ DI PRIMIERO Palestre e Piscina chiuse, Asilo Nido chiuso, Settore Sociale da contattare solo telefonicamente (Tel 0439/64643 – 64641), Palestre e piscina chiuse, attivi il servizio pasti e igiene per i casi più complessi. Sospesi incontri e appuntamenti con pubblico. Accesso agli uffici previo appuntamento. Tutti i servizi aperti e chiusi

COMUNI E UFFICI PUBBLICI Invitano a non recarsi fisicamente presso le varie sedi e a contattare i vari servizi via posta o telefonicamente. Viene raccomandato ai sindaci di valutare prudenzialmente la sospensione delle attività istituzionali di consigli comunali, giunta, commissioni, conferenze dei capigruppo.

IMPIANTI SCIISTICI CHIUSI Proibite escursioni e attività sportive in questo periodo di emergenza. Pensiamo al grande lavoro dei sanitari!

AGENZIA ENTRATE informa che gli Uffici territoriali e provinciali sono aperti solo per ricezione atti. Rimodulata anche l’attività degli uffici provinciali in Trentino

POLIAMBULATORIO TONADICO Prelievi sangue solo su prenotazione telefonica al tel. 0439 / 76 44 44 L’appello nazionale di queste ore è a donare il sangue. Altre informazioni sul sito dell’APSS

OSPEDALE FELTRE Il reparto di Geriatria è stato RIATTIVATO al Padiglione Gaggia (sopra al Centro prelievi) al primo piano con una disponibilità di 20 posti letto.Fino a nuova rivalutazione delle Direzioni mediche di concerto con il Dipartimento di Prevenzione e la Direzione Strategica, l’attività dell’Ulss Dolomiti è ATTUALMENTE la seguente: IN TUTTI GLI OSPEDALI DELL’ULSS DOLOMITI ATTIVITA’ CHIRURGICA Sospesi gli interventi chirurgici in elezione tranne che per i pazienti oncologici non procrastinabili. Garantiti gli interventi cardiologici non procrastinabili. Garantite tutte le urgenze; garantiti gli ambulatori pre-operatori di anestesia per le visite preoperatorie di pazienti non procrastinabili; sospesi gli interventi di cataratta.

APSP PRIMIERO / VANOI visite sospese, contatti solo telefonici e videochiamate per ospiti Apsp San Giuseppe

AZIENDA AMBIENTE i servizi di raccolta porta a porta proseguono senza alcuna interruzione seguendo i calendari in vigore. Aderendo alle finalità contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9 ed 11 marzo u.s. i centri di raccolta rimarranno chiusi.

LINEA AMICA DELLA CURIA TRENTINA La prima linea telefonica risponde al numero 0461/261.166. È curata dal Servizio Caritas Diocesana a cui ci si può rivolgere, in particolare, per bisogni urgenti e inderogabili, soprattutto di ordine materiale. La seconda linea telefonica risponde al numero 0461/891.200 per ascolto e accompagnamento spirituale

PARROCCHIE PRIMIERO VANOI il rintocco delle campane ogni sera alle 18 è l’invito alla preghiera dei parroci: ecco il loro messaggio di vicinanza. Tutte le celebrazioni religiose pubbliche sono sospese fino al 3 aprile, ma vi sono molte possibilità di seguire da casa la santa messa e altri momenti liturgici, in tv e su altri media. GROTTA DI LOURDES IN DIRETTA (VIDEO)

AVETE ALTRI SERVIZI, COMUNICAZIONI o INIZIATIVE DA SEGNALARE? Inviate un messaggio whatsapp o sms al 349/2406614 o email a redazione@lavocedelnordest.it, faremo il possibile per divulgarle e rendere questo periodo un po’ meno difficile per tutti!

In provincia di Trento è stato attivato un numero verde per informazioni sanitarie e tecniche sul Covid-19 a cui rispondono operatori esperti del 112 e del 118. Attivo anche un numero verde 800 867 388 (attivo dalle 8 alle 20), l’invito è a contattare i numeri di emergenza solo in caso di reale urgenza. A questo link infine, la Mappa dei casi in Provincia autonoma di Trento