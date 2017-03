Spazio Giovani Primiero, due nuove proposte per l’ estate 2017

Connect on Linked in

Lo Spazio Giovani lancia due nuove proposte dedicate ai ragazzi per il periodo estivo, E-state Lavorando e Divertibus sono due opportunità lavorare divertendosi

di Alessia Simion

Primiero (Trento) – Spazio Giovani Appm ha deciso di proporre due percorsi specifici a Primiero (attualmente in approvazione all’interno del Piano Giovani 2017) per ragazzi over 16: uno di formazione e avviamento al lavoro ed un altro di formazione in ambito animativo e sociale.

E-state Lavorando

Visto i buoni esiti della scorsa edizione, anche quest’anno lo Spazio Giovani è intenzionato a offrire la progettualità E-state Lavorando. Questo progetto è rivolto a 8 giovani, tra i 18 e i 29 anni,che hanno assolto gli obblighi di stage scolastico o sono iscritti ad un percorso universitario.

Per tutti gli interessati ad aderire al progetto è previsto inizialmente un momento di formazione nel mese di Giugno. In seguito verrà effettuata la selezione di 8 ragazzi che, a fronte di un riconoscimento economico, avranno la possibilità di fare un’esperienza formativa e professionalizzante della durata 150 ore. Gli 8 giovani svolgeranno attività amministrative, culturali e di animazione presso la Comunità di Primiero, i Comuni ed alcuni Enti del territorio che ne hanno fatto richiesta.

Divertibus

La seconda proposta dello Spazio Giovani, Divertibus, è invece rivolta ai giovani over 16 e prevede un percorso di formazione teorica e pratica nel campo educativo/animativo.

Il progetto è pensato, come una “palestra imprenditoriale” di lunga durata, con uno sviluppo graduale delle attività e delle competenze acquisite dagli animatori, lo scopo del progetto è quello di arrivare ad una proposta completa sfruttabile in futuro come idea imprenditoriale.

Il Divertibus è un servizio ludico-educativo itinerante, che durante il periodo estivo e non solo, si recherà all’interno di eventi e manifestazioni, proponendo giochi di oggi e di ieri con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini.

Per altre informazioni:

Email. spaziogiovaniprimiero@appm.it

Cell. 345 7401050 – Tel. 0439 763186