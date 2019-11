Spazio Argento, al via le sperimentazioni da Val d’Adige, Giudicarie e Primiero

Posted on

“Libri in cantina” sarà ospitata, come di consueto, nel seicentesco Palazzo Odoardo, nel Castello di San Salvatore NordEst – La 12ª edizione di “Libri in cantina”, esposizione nazionale della piccola e media editoria che si svolger a Susegana, in provincia di Treviso, il 4 e 5 ottobre prossimo, avrà anche quest’anno il sostegno della Regione […]