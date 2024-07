Spazi per i medici di base presso il distretto Apss di Tonadico: approvato l’ordine del giorno della consigliera Brunet

Migliora la situazione sanitaria a Primiero

Trento – Dopo un lungo periodo con gravi problemi nella copertura medica, ben otto medici di base di Primiero e Vanoi si sono associati per offrire un servizio di qualità ai cittadini, garantendo copertura per 8/9 ore al giorno presso il distretto Apss anche grazie alla presenza di segretarie e infermieri, che possono agevolare il lavoro dei medici. Questa struttura è fondamentale per la comunità del Primiero – anche perché raccoglie altri importanti servizi sanitari e di presidio del territorio (servizio di psichiatria, neuropsichiatria infantile, consultorio, servizio infermieristico e fisioterapico, Trentino Emergenza).

L’ordine del giorno approvato in Consiglio provinciale, a firma della consigliera provinciale Antonella Brunet – impegna la Giunta a dialogare con i medici di base associati e con le amministrazioni locali coinvolte per valutare gli opportuni interventi di adeguamento degli spazi del distretto Apss di Tonadico, anche in vista della costituzione della Casa della Comunità”.