Spaccio internazionale di droga: maxi operazione dei Carabinieri di Chioggia: 25 arresti, perquisizioni e sequestri per 7 milioni

L’emergenza è scattata in tarda serata al passo Bettega San Martino di Castrozza (Trento) – Uomini del Soccorso alpino trentino mobilitati domenica sera per due escursionisti in difficoltà sull’altopiano delle Pale di San Martino. La squadra di San Martino di Castrozza, è intervenuta poco dopo le 19 di domenica, per recuperare due escursionisti bloccati al […]