Spaccio in Val di Non, arrestati due pregiudicati

Ricercati da Procura di Trento e individuati dai carabinieri

Trento – Arrestati dai carabinieri di Cles due pregiudicati ricercati per reati di droga commessi in val di Non. I due, un trentenne albanese e un trentasettenne serbo, erano colpiti da ordini di carcerazione disposti dalla Procura di Trento.

Il primo, fermato assieme ad una coetanea che era in possesso di pochi grammi di cocaina e marijuana, dovrà restare in carcere per 2 anni ed 8 mesi, quale somma di due condanne recentemente divenute esecutive.

Quanto al secondo, i carabinieri lo stavano cercando da circa un anno, da quando avevano ricevuto mandato di arrestarlo e condurlo in carcere perché scontasse 4 mesi e 10 giorni di reclusione, termini di una condanna per spaccio di droga tra il 2011 ed il 2012. I carabinieri lo hanno arrestato dopo aver aspettato che tornasse in val di Non per fare visita ai familiari.