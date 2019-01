Spaccio di hashish e marijuana, 2 arresti a Pergine e Trento

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Operazioni dei carabinieri, processi per direttissima

Pergine Valsugana (Trento) – Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Pergine e a Trento per detenzione di hashish e marijuana ai fini di spaccio. A Pergine un operaio è stato fermato di notte in auto.

Sottoposto a perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso 40 grammi di hashish. Nell’auto i carabinieri hanno trovato un panetto del medesimo stupefacente, del peso di 90 grammi. Il giovane è stato trovato in possesso anche di taglierino, sul quale vi erano tracce di hashish e segni di bruciatura, mentre nel cruscotto dell’auto i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico e scatto, di porto vietato. In una successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 2,5 etti di hashish e 22 grammi di marijuana.

A Spini di Gardolo, invece, i carabinieri hanno arrestato un ventiseienne accusato di rifornire di sostanze stupefacenti alcuni spacciatori in Alta Valsugana. Nella sua abitazione trovati 2,7 etti di hashish, già suddiviso e confezionato. Per entrambi processo per direttissima a Trento.