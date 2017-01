Spaccio di droga ad Ala, turisti insolventi nel Primiero, rissa a Gardolo

Sono giorni di grande lavoro per i Carabinieri trentini

Trento - Nigeriano denunciato per spaccio di droga ad Ala. Sorpreso a vendere una dose di eroina alla stazione ferroviaria di Ala, un giovane di 23 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dai carabinieri.L’acquirente, un trentino di 48 anni, è stato segnalato quale assuntore.

Ceduta la dose di eroina per 15 euro, quando entrambi si sono accorti della presenza dei carabinieri, l’acquirente ha ingerito la dose appena acquistata, mentre lo straniero ha ingerito quelle ancora in suo possesso.

A San Martino di Castrozza, 30 turisti denunciati: soggiornano in hotel del centro della nota località turistica del Primiero, ma dimenticano di saldare il conto. Indagano i Carabinieri della locale stazione per fare chiarezza su quanto accaduto. Il conto non pagato supera i novemila euro. La settimana bianca risale a fine febbraio in un hotel tre stelle della nota località. Il soggiorno a San Martino di Castrozza che, però, è finito in Tribunale. Con un uomo accusato di insolvenza fraudolenta visto che degli oltre 11 mila euro della fattura ne sono stati pagati solo 2mila. Ci si chiede quindi dove siano finiti i restanti 9mila euro, dato che i clienti dell’albergo hanno spiegato alla direzione che la loro quota l’avevano pagata a chi organizzava. L’imputato è quindi un romano di 51 anni, che dovrà spiegare il mistero.

A Spini di Gardolo, festa finisce in rissa tra vicini. Rumori e volumi troppo alti in piena notte. Intervengono le forze dell’ordine.