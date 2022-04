Spaccia droga alle ragazzine a Trento: arrestato uno straniero

Posted on

La vittima stava attraversando l’area dei lavori: il mezzo pesante l’ha colpita in retromarcia Bolzano – L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio a Selva Gardena. Una donna di 70 anni è stata investita mortalmente da un camion all’interno di un cantiere. La donna – per cause in corso di accertamento – stava attraversando l’area dei lavori e […]