Sp239 all’ingresso di Prade: chiusa dalle 9 alle 12 di venerdì 25 novembre 2022

Sp239 all’ingresso di Prade: chiusa per lavori dalle 9 alle 12 di venerdì 25 novembre 2022

Prade (Trento) – La chiusura temporanea dalle 9 alle 12 di venerdì 25 novembre, si rende necessaria per completare le opere all’interno del cantiere all’ingresso del paese di Prade (salendo da Canal San Bovo).

Dopo il cedimento stradale dei mesi scorsi, l’intervento in corso riporterà in sicurezza il tratto di strada nel comune di Canal San Bovo. Durante la chiusura, le deviazioni saranno indicate in zona dal servizio Gestione strade della Provincia di Trento.