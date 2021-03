Sovramonte, ok impianti elettrici, tecnologici, antincendio e drenaggio galleria Val Rosna 

Via libera al finanziamento dalla Regione Veneto con altre opere stradali

NordEst – Via libera dall’Esecutivo veneto con 15 milioni e 820 mila euro a favore di Veneto Strade alla messa in sicurezza della rete viaria regionale. Il finanziamento è stato così ripartito: 5 milioni e 820 mila euro a valere sull’annualità 2020, 5 milioni per l’anno 2021 e altri 5 milioni per il 2022. L’elenco degli interventi comprende oltre una trentina di progetti che interesseranno 7 province.

Le risorse serviranno per installazioni di nuovi sistemi a protezione delle scarpate stradali, rifacimento del piano viabile, per lavori di ripristino strutturale di ponti, adeguamento di impianti antincendio, impermeabilizzazione e illuminazione di gallerie. Questi sono alcuni esempi delle opere che saranno realizzate da qui al 2022. All’elenco si aggiungono lavori di somma urgenza come la sostituzione di giunti stradali deteriorati o interventi di contenimento di frane a seguito di eventi atmosferici.

Per quanto riguarda il 2021 sono 4 gli interventi previsti in provincia di Belluno.

Nel comune di Sovramonte l’adeguamento degli impianti elettrici, tecnologici e antincendio, l’impermeabilizzazione e il drenaggio della galleria Val Rosna lungo la strada regionale 50 per 380 mila euro.

A Livinallongo la realizzazione di una briglia filtrante e di una vasca di contenimento delle colate detritiche al km 78,6 della strada regionale 48 per 500 mila euro.

A Santo Stefano di Cadore il ripristino delle opere di protezione in alveo lungo la strada regionale 355 della Valdegano per 500 mila euro.

Nel comune di San Pietro di Cadore l’installazione dell’impianto di illuminazione a led e il rivestimento e l’impermeabilizzazione della galleria Salafossa, lungo la strada regionale 355 della Valdegano per 527 mila euro.