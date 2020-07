Sono 542.739 i residenti in Trentino al 1° gennaio 2020

I dati pubblicati dall’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT)

Trento – L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) ha pubblicato i dati del bilancio demografico dell’anno 2019 e della popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2020, per Comunità di Valle e Comune.

I dati sono determinati utilizzando la nuova metodologia introdotta dall’Istat per il calcolo della popolazione, basata sui dati relativi ai flussi demografici registrati nelle anagrafi dei comuni e sulle risultanze del Censimento permanente della popolazione.

Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente in Trentino ammonta a 542.739 persone, con un aumento assoluto rispetto al 1° gennaio 2019 di 1.477 unità, equivalente ad un incremento relativo del 2,7 per mille.

I nati vivi residenti ammontano a 4.239 unità: il tasso di natalità si è attestato sul valore di 7,8 nati per mille abitanti, lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (8,1 per mille), ma superiore rispetto alla media nazionale (7,0 per mille).

