Solstizio d’estate, il 21 giugno 2021 è il giorno più lungo dell’anno

E’ il giorno più lungo dell’anno che dura ben 15 ore e 14 minuti, come rileva l’Unione Astrofili Italiani (Uai) perché il Sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 20.51

NordEst (Adnkronos) – A mezzogiorno dell’Ora Solare (ovvero alle una dell’Ora Legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull’orizzonte. L’altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma al culmine arriva a circa 71° 30′. A Milano l’altezza massima è 68° (3° 30′ più basso rispetto a Roma), a Palermo invece supera i 75°.

Nel corso di un anno, il solstizio ricorre due volte, quando il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno, e contraddistingue l’inizio dell’estate boreale e dell’inverno australe, e negativa in dicembre, quando segna l’inizio dell’inverno boreale e dell’estate australe.

Nell’antichità il solstizio d’estate, rappresentando l’inizio della bella stagione, calda e soleggiata, è sempre stato occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista, cosiddetta “Notte di San Giovanni” o “Notte di mezza estate”.



