Sole 24 ore, Bolzano stacca Trento nell’indice di criminalità

3.109 denunce su 100.000 abitanti contro 2.643

NordEst – Bolzano stacca Trento nell’indice della criminalità 2024, pubblicato dal Sole 24 ore. Il capoluogo altoatesino occupa infatti la 54/a posizione tra le Province italiane con 3.109 denunce per 100.000 abitanti, mentre il capoluogo trentino solo la 88/a posizione con 2.643.

Entrambe sono comunque ben lontane da Milano che guida la classifica con quasi 7.100 denunce per 100.000 abitanti. Roma (6.071) e Firenze (6.053) completano il podio. Fanalino di coda, o meglio campioni della sicurezza, Treviso (2.258) , Potenza (1.935) e Oristano (1.51).

Bolzano sale di due posizione, mentre Trento scende di quattro, ma entrambe sono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Confrontando i due indici, il Trentino ha registrato più omicidi volontari dell’Alto Adige (3 contro 2). Il discorso cambia per le violenze sessuali (86 Bolzano e 66 Trento), per gli omicidi colposi (11 e 10), le percosse (280 e 163) e le lesioni dolose (686 e 474). Gli altoatesini hanno anche denunciato più furti (7.043 contro 5.208 a Trento), rapine (236 contro 91). Anche per gli stupefacenti l’Alto Adige stacca il Trentino (376 contro 297).