Soccorso alpino Trentino, si dimette il presidente Mauro Mabboni: entro i prossimi 60 giorni le elezioni

Nel corso dell’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, tenutasi giovedì 30 luglio, il presidente Mauro Mabboni ha rassegnato le sue dimissioni di fronte ai Capostazione e Vicecapostazione che lo avevano eletto il 12 febbraio 2019

Trento – Mauro Mabboni si dimette per poter tornare a fare il Tecnico di Elisoccorso e l’Istruttore del Soccorso Alpino e Speleologico, ruoli attualmente incompatibili con la carica di Presidente. “Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo portato avanti in questo anno e mezzo con tutto il Consiglio Direttivo e la base associativa” dichiara Mauro Mabboni.

“È stato un onore presiedere questa associazione di cui faccio parte ormai da molti anni e che per me rappresenta e rappresenterà sempre una famiglia”.

Come prevede lo Statuto attualmente in vigore, l’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione dovrà procedere all’elezione di un nuovo presidente entro 60 giorni.

Nel frattempo il Vicepresidente Johnny Zagonel assumerà i compiti e le responsabilità del Presidente.