Soccorso alpino trentino, eletti i nuovi capi e vice capistazione nelle valli

Ecco tutti i nuovi incarichi

Trento – Nei mesi di gennaio e febbraio le 34 Stazioni territoriali che compongono la struttura operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno riunito le rispettive Assemblee per rinnovare le cariche dei capi e vice-capistazione per il triennio 2021-2024. Molte riconferme ma anche diversi nuovi ingressi.

“I capistazione e i vice-capistazione – dichiara il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino Walter Cainelli – sono figure chiave per la nostra organizzazione. Sono loro ad assumersi la responsabilità delle operazioni di soccorso nel territorio di competenza, ad organizzare i soci della Stazione in modo da assicurare un servizio di soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, a mantenere efficienti e disponibili le dotazioni della Stazione in vista degli interventi. Ringrazio di cuore i capi e i vice-capistazione uscenti per l’impegno e la disponibilità dimostrati in questi anni e auguro un buon lavoro a tutti coloro che hanno deciso di ripresentarsi o di mettersi a disposizione per la prima volta”.

Queste le nomine

Per la Stazione Alta Val di Fassa confermato il capostazione Stefano Coter, suo vice Igor Dantone al posto di Martin Riz. Nella Stazione Levico Roberto Ronzani e Tiziano Toller lasciano il posto a Giorgio Cordin e Giovanni Acler. Per la Stazione Ala Matteo Trainotti rimane capostazione mentre viene nominato suo vice Michele Creazzi, al posto di Marco Cristoforetti. Per la Stazione Trento-monte Bondone il capostazione Marco Faes viene sostituito dalla sua vice Michela Cozzini che lavorerà insieme a Michele Filosi; così come nella Stazione Caoria, dove il vice Fabrizio Rattin diventa capostazione al posto di Walter Loss, mentre Stefano Bellot viene nominato vice.

Per la Stazione Fai della Paganella resta capo Sandro Perlot mentre il suo vice, che prenderà il posto di Maicol Cipriano, è in via di definizione. Per la Stazione Val di Ledro Jacopo Pellizzari e Giulio Falcone prendono il posto di Luca Cuniali e Ivan Maccani. Per la Stazione Madonna di Campiglio Piergiorgio Vidi sostituisce al vertice Nicola Artini, affiancato dal riconfermato Mauro Maffei. Per la Stazione Paganella Avisio resta capo Giuliano Bolognani, suo vice Marco Bernardi al posto di Daniele Pigoni.

Per la Stazione Rotaliana-bassa Val di Non il vice Roberto Carli sostituisce Michele Weber come capo, suo vice Nicola Franzoi. Per la Stazione Speleologica Sara Quercetti e Maurizio Sassudelli prendono il posto di Aleksandar Pavlovic e Paolo Stenico. Per la Stazione Vermiglio il capostazione Renato Mariotti viene sostituito dal suo vice Sebastiano Depretis che lavorerà insieme a Giovanni Bertolini. Per la Stazione Giudicarie esteriori il vice David Marchiori diventa capostazione al posto di Luca Armanini, mentre Manuel Iori viene nominato vice.

Per la Stazione Alta Valle di Non riconfermato il capo Ivan Antiga, suo vice Gabriele Mattedi al posto di Daniele Leonardelli; così come per la Stazione Centro Fassa dove il capo rimane Luigi Zulian mentre il suo vice Agostino Pederiva viene sostituito da Paolo Lastei. Per la Stazione Val Rendena Busa di Tione il vice Michele Lorenzoni diventa capo al posto dell’uscente Massimo Ferrazza e lavorerà con Samuele Alimonta. Per la Stazione Primiero, Alex Zugliani diventa capo al posto di Luca Boninsegna, suo vice il riconfermato Flavio Piccinini.

Confermati Daniele Paterno e Patrick Gasperini per la Stazione Bassa Valsugana, Andrea Tomaselli e Gianni Zampiero per la Stazione Tesino, Danilo Morandi e Nicola Casari per la Stazione Riva del Garda, Jeremy Faccini e Filippo Crespi per la Stazione Valle del Chiese, Thomas Zanoner e Koris Sommavilla per la Stazione Moena, Simone Maestri e Matteo Viviani per la Stazione Pinzolo, Claudio Schwarz e Alessio Pretti per la Stazione Val di Sole, Stefano Dalla Valle e Tiziano Canella per la Stazione Peio, Igor Mengon e Fabio Zanon per la Stazione Rabbi, Antonio Doff e Flavio Bettega per la Stazione San Martino di Castrozza, Doriano Feller e Nicola Masella per la Stazione Vallagarina, Silvio Bertoldi e Davide Mattarelli per la Stazione Altipiani, Massimiliano Gasperetti e Sergio Torresani per la Stazione Valle di Non, Roberto Fontanari e Daniele Toller per la Stazione Pergine, Manuel Zambanini e Mauro Rigotti per la Stazione San Lorenzo in Banale, Lorenzo Rampanelli e Francesco Frizzera per la Stazione Molveno, Sandro De Zolt e Michele Stuerz per la Stazione Val di Fiemme.

Nel mese di febbraio sono stati eletti anche il nuovo Delegato di Zona Non e Sole Franco Zappini – che sostituisce il neo vicepresidente Massimo Cristino – il Delegato di Zona Trentino centrale Marco Faes – che sostituisce il neo presidente Walter Cainelli – e il nuovo Coordinatore del gruppo tecnico Unità Cinofile Roberto Barbolino, al posto del neo presidente Walter Cainelli.