Soccorso alpino mobilitato sulla cascata di ghiaccio ‘Regina del Lago’ in Val Daone

Un iceclimber del 1995 residente in provincia di Vicenza è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi, dopo essere precipitato per circa 5 metri, mentre stava scalando da primo di cordata la cascata di ghiaccio Regina del Lago in Val Daone

Trento – L’incidente è avvenuto al secondo tiro e, secondo una prima ricostruzione, è stato causato da un pezzo di ghiaccio che ha investito lo scalatore. La chiamata al Numero Unico 112 è arrivata poco prima delle 11 di questa mattina dai compagni di scalata che, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, hanno calato l’infortunato fino alla base della cascata e lo hanno coperto con il telo termico.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Aera operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione Valle del Chiese. Cinque operatori, tra cui vi era un sanitario, hanno raggiunto il luogo dell’incidente con il fuoristrada ed hanno fornito indicazioni all’equipaggio dell’elisoccorso di Brescia, giunto sul posto. Tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati verricellati alla base della cascata. L’infortunato, dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In breve

Elisoccorso mobilitato sabato mattina anche sulle piste di San Martino di Castrozza. Sanitari in azione per una caduta in pista, poco prima delle 11. Un 44enne è stato trasferito in codice giallo in elicottero al Santa Chiara di Trento con lesioni traumatiche. Poco dopo, soccorso in zona anche un 15enne, con traumi meno gravi, trasferito in ambulanza a Feltre.