Soccorso alpino mobilitato sabato in Trentino Alto Adige (VIDEO)

Trento – Sabato pomeriggio gli uomini dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino-Servizio provinciale trentino sono intervenuti, con il supporto dell’elicottero Pelikan 1 dell’elisoccorso di Bolzano, per prestare soccorso a un alpinista di 47 anni di Ravenna che si è ferito mentre scalava con un compagno di cordata lungo l’impegnativa via Eisenstecken, sulla parete sud di Cima dei Mugoni (2757 metri) nel Gruppo del Catinaccio.

L’alpinista, che procedeva da primo di cordata, giunto al sesto tiro di corda è volato per circa 10 metri, sbattendo contro la parete sottostante e procurandosi una frattura a un arto inferiore.

Il compagno di cordata, illeso, ha quindi chiamato i soccorsi e la centrale del Numero unico di emergenza ha inviato sul posto gli uomini del Soccorso alpino, chiedendo il supporto di un elicottero di Bolzano essendo quelli trentini già impegnati.

Il punto della via dove è avvenuto l’incidente, caratterizzato dalla parete a strapiombo, non ha permesso agli uomini del Soccorso alpino di raggiungere il ferito con una calata con il verricello dall’elicottero, pertanto è stata realizzata un’impegnativa operazione di soccorso dall’alto. Portati in quota con più rotazioni dall’elicottero, gli uomini del Soccorso alpino hanno effettuato una calata con le corde dalla cima della montagna per oltre 260 metri.

Raggiunto il luogo dell’incidente, il ferito é stato prima stabilizzato e imbarellato, e poi ulteriormente calato lungo le pareti strapiombanti della montagna, fino ai ghiaioni da dove è stato trasportato al vicino rifugio per il recupero con l’elicottero con destinazione l’ospedale di Bolzano.

Intervento anche in Val Canali

Altro intevento con il supporto dell’elicottero e primo volo a Primiero per il nuovo velivolo in sostituzione di I-TNDD. Secondo le informazioni fornite dalla centrale del 118 si è trattato di un escursionista ferito su un sentiero nei pressi di malga Canali. L’elisoccorso è atterrato alla piazzola di Primiero per consentire il soccorso della persona coinvolta nell’incidente non grave.