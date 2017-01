Soccorso alpino mobilitato nel Tesino: alpinista di Bassano ferito su una cascata di ghiaccio

Uomini del Soccorso alpino dell’Area operativa Trentino Orientale e l’elicottero di Trentino emergenza sono intervenuti giovedì pomeriggio in Tesino, per prestare soccorso a un alpinista di 55 anni di Bassano del Grappa

Nordest - L’uomo, è scivolato per circa 30 metri mentre stava percorrendo una placca ghiacciata dopo avere scalato la cascata di ghiaccio Sorgazza di Sinistra, sopra Pieve Tesino.

L’alpinista, si trovava insieme al compagno di cordata, anche lui di Bassano. Dopo avere scalato la cascata di ghiaccio e la conseguente discesa in corda doppia, insieme al compagno di cordata aveva intrapreso la via del ritorno lungo uno scivolo ghiacciato chenormalmente si percorre slegati.

L’incidente è avvenuto proprio in questo tratto: l’alpinista ha perso aderenza, scivolando per circa 30 metri, riportando alcuni traumi, comunque non gravi.

Il compagno di cordata ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino del Servizio provinciale trentino e l’equipaggio dell’elicottero che dopo avere stabilizzato il ferito lo hanno trasportato all’ospedale Santa Chiara.