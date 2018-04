Soccorso alpino mobilitato domenica sera in Val Canali: escursionista inglese bloccato in zona Minazio, recuperato illeso

Connect on Linked in

Serata di grande lavoro per il Soccorso alpino di Primiero in Val Canali

Val Canali (Trento ) – E’ terminato verso le 22.30 di domenica sera, l’intervento degli uomini del Soccorso alpino di Primiero, mobilitati poco sotto il bivacco Minazio per riportare a valle un escursionista inglese – residente in Toscana – che ha lanciato l’allarme.

A causa del forte maltempo presente in zona, l’elicottero non è riuscito ad intervenire in zona. Verso le 19 – dopo la chiamata d’emergenza – sono quindi partiti a piedi gli uomini della stazione di Primiero, che hanno recuperato l’escursionista a breve distanza dal bivacco Minazio.

L’invito dei tecnici è a prestare la massima attenzione in quota per la presenza di notevoli passaggi ancora innevati che coprono anche le indicazioni dei sentieri. Proprio a causa della neve e del forte temporale in arrivo, il turista inglese si è trovato in difficoltà, costretto a chiamare aiuto. Grazie all’intervento degli uomini del Soccorso, l’uomo è stato però recuperato sano e salvo. L’intervento è terminato nella tarda serata.

Il bivacco Minazio