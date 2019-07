Soccorso alpino in azione nel gruppo Cima d’Asta e sulla via ferrata Pisetta, Sarche

Print This Post

Doppio intervento in quota

NordEst – Un’escursionista del 1956 di Marano Vicentino (Vicenza) è stata soccorsa nel primo pomeriggio di giovedì nei pressi di forcella Regana (gruppo di Cima d’Asta).

La donna stava scendendo in compagnia di altre due persone lungo il sentiero che scende da Cima d’Asta, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta sul sentiero, procurandosi contusioni ed escoriazioni.

A causa del dolore il gruppo ha allertato i soccorsi.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto due operatori della Stazione di Caoria.

Il gruppo è stato facilmente individuato grazie alle coordinate gps e raggiunto sotto la forcella Regana.

Dopo una valutazione delle ferite riportate dall’escursionista e prestate le prime cure, si è concordato di procedere lentamente verso valle a piedi.

I due operatori del Soccorso Alpino hanno quindi accompagnato il gruppo fino alla macchina. La donna ha poi raggiunto l’ospedale autonomamente.

Escursionista incrodato

Si è concluso invece verso le 20.45 di giovedì, l’intervento per il recupero di un escursionista tedesco del 1978, incrodato sulla via ferrata Pisetta (Sarche).

L’uomo si trovava nella parte finale della via ferrata quando ha sbagliato itinerario e si è trovato su una cengia senza essere più in grado di proseguire. La chiamata di emergenza è arrivata verso le 16.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra della Stazione di Monte Bondone dell’Area operativa Trentino centrale e una squadra della Stazione di Riva del Garda dell’Area operativa Trentino meridionale per un totale di dieci operatori.

I soccorritori si sono portati all’arrivo della via ferrata e si sono calati per una ventina di metri fino a raggiungere l’escursionista, incolume.

Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno accompagnato sul sentiero di rientro e poi fino alla macchina a Sarche. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.