Soccorso alpino in azione nella notte: intervento in zona malga Fiamena nel Vanoi. Elisoccorso anche al Brentari

Si è conclusa verso le 2.30 di notte l’operazione di soccorso che ha visto impegnati gli operatori della stazione Caoria del Soccorso Alpino nel recuperare due escursionisti illesi incrodati sopra l’abitato di Caoria, nella Valle dle Vanoi

Valle del Vanoi (Trento) – I due ragazzi, entrambi del 1999 di Caerano di San Marco (Tv), avevano perso la traccia del sentiero denominato “delle miniere”, di rientro da malga Fiamena, a causa dei numerosi schianti. Avevano quindi deciso di scendere dal bosco fino ad incontrare dei pericolosi salti di roccia che hanno impedito loro di proseguire. Sono stati loro stessi ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 alle 23.50.

Una volta individuato il punto dove si trovavano i ragazzi grazie alle coordinate gps, il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto 5 operatori della Stazione Caoria.

I due escursionisti si trovavano in una zona molto scoscesa denominata Boal de Carpenè a 1.100 m.s.l.m. Dopo essere stati imbragati, sono stati calati per una quarantina di metri fra rocce verticali. Raggiunta la base della parete sono stati quindi accompagnati in sicurezza attraverso il bosco fino a Caoria. Non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.