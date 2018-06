Soccorso alpinista caduto sulla via Steinkotter alla Cima Vermiglio

Sabato mattina si sono svolte le operazioni di soccorso ad un alpinista, di nazionalità italiana, caduto mentre arrampicava sulla via Steikotter per la salita alla Cima Vermiglio

Trento – La salita si snoda attraverso i pendii innevati dopo il Rifugio Denza e poi intrapr nude la via diretta alla Cima con passaggi di misto. La coppia aveva appena raggiunto la base della via ed aveva appena iniziato l’arrampicata quando si è staccato un appiglio che ha colpito il primo di cordata.

Immediatamente hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 ed è stato attivato l’elisoccorso. I Tecnici dell’Area Operativa Trentino Orientale sono stati elitrasportati sull’onfortunato per le operazioni di soccorso. L’alpinista è stato imbarcata e trasportata all’Ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il compagno è incolume.

Quella di sabato è stata una giornata di grande lavoro per la Centrale 118 e per l’elisoccorso Trentino. In mattinata si sono registrati diversi incidenti non gravi in bici, ma anche altri interventi per cadute accidentali e malori. In montagna diversi i soccorsi, fortunatamente non gravi fino alla tarda serata.