Soccorsi mobilitati in Trentino per una valanga al San Pellegrino: una persona travolta ma illesa

L’emergenza è scattata poco dopo le 10 di mercoledì mattina nella zona degli impianti Costabella

NordEst – Elicottero di Trentino emergenza e uomini del soccorso alpino in azione mercoledì mattina dopo le 10 per una valanga che ha travolto uno sciatore impegnato in attività fuoripista, subito estratto dalla massa nevosa.

Si sono concluse alle 12.15 le operazioni di bonifica della valanga che si è staccata mercoledì mattina nella Ski Area San Pellegrino, nei pressi della pista Paradiso.

Il distacco nevoso

Con un fronte di circa 10 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza, ha travolto uno sciatore minorenne che stava facendo un fuoripista insieme a un gruppo di persone e che è stato estratto subito dopo, in buone condizioni di salute, dal servizio di soccorso piste. L’allarme è arrivato verso le 10.35.

Per verificare che nessun’altra persona fosse stata travolta dalla valanga, il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasportato sul posto l’unità cinofila del Soccorso Alpino di stanza al nucleo elicotteri e l’equipe medica per prestare le prime cure allo sciatore travolto ma illeso.

In successive rotazioni, i soccorritori della Stazione di Moena hanno raggiunto il luogo del distacco. Anche con il supporto di una unità cinofila della Polizia di Stato – Centro addestramento alpino di Moena, le operazioni di ricerca con i cani, di ricerca Artva e di sondaggio sono proseguite fino alla completa bonifica della valanga, grazie alla quale è stato accertato che nessun’altra persona è stata coinvolta.

L’allarme è stato lanciato da altri sciatori impegnati anch’essi in un fuoripista. Il bollettino valanghe indicava per oggi un pericolo da moderato 2 a marcato 3..

Massima allerta in quota

Gli esperti invitano a prestare la massima attenzione in queste ore, dopo le ultime nevicate in quota, che rischiano ora di provocare numerosi distacchi.