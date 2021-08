Soccorsi in azione sul Torrione Valbiolo nel gruppo del Cevedale

Si è concluso intorno alle 21 di venerdì sera un intervento per il recupero di due escursionisti illesi – lui del 1999 di Serramanna (SU), lei del 2000 di Cagliari – sulla cima del Torrione Valbiolo (gruppo del Cevedale), a una quota di circa 2.900 metri

NordEst – I due escursionisti si sono attardati nell’arrivare in cima e, una volta raggiunta, hanno chiesto aiuto per il rientro intorno alle 19, causa stanchezza e sopraggiungere delle nebbie. Per fare un primo tentativo di recupero si è alzato in volo l’elicottero da Varese che, tuttavia, a causa della nebbia, non è riuscito a raggiungere i due escursionisti.

Quindi, sono stati recuperati a bordo al passo del Tonale due operatori della Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico, che sono stati sbarcati al limitare delle nebbie, a una quota di circa 2.500 m.s.l.m.. I due soccorritori hanno raggiunta i due ragazzi in circa mezz’ora di cammino, per poi riaccompagnarli in sicurezza a valle, fino a un punto libero dalle nebbie, dove l’elicottero li ha potuti recuperare. Gli illesi sono stati trasferiti al passo del Tonale.