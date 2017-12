Brennero, Soccorsi 13 migranti nascosti su treno

Connect on Linked in

Uno di loro in ospedale nel veronese, due i minori scoperti

Brennero – Tredici migranti sono stati ritrovati a bordo di un treno merci alla stazione ferroviaria di Domegliara (Verona), sulla linea diretta al Brennero. Sono tutti maschi e originari dal Gambia, Mali, Sierra Leone e Nuova Guinea, di cui due minorenni di 15 e 16 anni.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione del responsabile del movimento del terminal intermodale al Quadrante Europa, dove nei giorni scorsi erano stati trovati altri 15 profughi semiassiderati, nascosti in un container.

Uno degli stranieri è stato ricoverato all’ospedale di Bussolengo per un principio di assideramento, mentre i due minorenni sono stati collocati in un’idonea struttura di accoglienza in Provincia di Mantova.

In breve

Austria consulterà Roma su passaporti a sudtirolesi – Il nuovo cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha promesso di consultarsi con Roma sulla contestata proposta di offrire il passaporto austriaco agli abitanti di lingua tedesca della Provincia autonoma dell’Alto Adige. “Sono fiero di essere altoatesino con passaporto italiano”. Lo dice l’alpinista Reinhold Messner, bocciando la decisione dei partiti Övp e Fpö di inserire nel programma di governo la possibilità di un passaporto austriaco per i sudtirolesi di lingua tedesca. Come detto da Messner alla Rai, non si arriverà comunque mai a un doppio passaporto per gli altoatesini, si tratterebbe infatti solo di “propaganda politica, che non porterà mai ad azioni concrete”.

Il presidente Rossi: “Giornalismo, servizio pubblico per la verità e la trasparenza”

Sicurezza sugli sci e informazione ambientale, a Natale tornano in pista i Forestali

Raggiunto nella notte l’accordo per la medicina generale