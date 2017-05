Rilancio Impianti San Martino di Castrozza, c’è tempo fino al prossimo 8 maggio: le Associazioni di Categoria sollecitano la partecipazione

Connect on Linked in

0303Ultimi giorni di tempo per versare le quote destinate al secondo step del rilancio degli Impianti locali

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Come era stato annunciato 2 milioni di euro dai privati entro il prossimo 8 maggio, per partire con il secondo step. Come era stato annunciato nell’assemblea dei giorni scorsi a Primiero , è urgente raccogliereentro, per partire con il secondo step.

Proprio in questi giorni i vari rappresentanti delle categorie locali: dagli Artigiani agli Albergatori fino ai professionisti, hanno scritto ai veri associati per sollecitare la condivisione del progetto, di estrema importanza per il territorio.

Si sta inoltre verificando la possibilità di creare un soggetto giuridico che possa permettere anche a privati e soggetti senza partita Iva di versare l’importo che riterranno giusto al fine di raccogliere anche il contributo di tutta la popolazione interessata.

L’obiettivo è quello di coinvolgere anche i dipendenti degli enti pubblici e non di Primiero.

La lettera inviata in questi giorni

Caro/a imprenditore/trice Primierotto/a, la riunione pubblica di Imprese e Territorio Srl, tenutasi venerdì 7 aprile presso l’orario di Pieve, ci ha lasciati tutti con un impegno preciso: raccogliere 2 milioni di euro . Pensando in modo individuale a tale impegno pare chiara e scontata la sua irraggiungibilità sia per l’entità dell’importo che per la scadenza ravvicinata. L’unico modo per rendere l’obiettivo veramente possibile è quello di condividerlo con l’intera comunità di Primiero che, compatta, risponda tutta secondo la propria disponibilità nella consapevolezza che sta facendo qualcosa che serve all’intera economia Primierotta. Per dare soluzione a questa risposta lunedì 24 aprile si sono riuniti presso la sede dell’Associazione Artigiani molti rappresentanti delle categorie economiche. L’incontro ha avuto l’obiettivo unico di organizzare questa azione di raccolta, tracciando i parametri da indicare alle aziende delle varie categorie come di seguito elencato: