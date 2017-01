“SMart Gulp”, Le piste baby della ski area San Martino in Tv (VIDEO)

Bambini sugli sci e maestri intenti ad insegnare loro l’arte della discesa sulle piste a San Martino di Castrozza, in Trentino

- Guarda la puntata su Rai Gulp (VIDEO)

San Martino di Castrozza (Trento) - Tutto questo è NEXT, il programma dedicato ai bambini e ragazzi andato in onda su Rai Gulp sabato 14 gennaio. Protagonista della puntata, la dolce conduttrice, Carolina Rey, sulle piste baby di Prà delle Nasse e Tognola seguendo passo passo i progressi che i bambini fanno sugli sci.

Lezione dopo lezione con i maestri delle scuole sci San Martino e Dolomiti. NEXT ha come fine quello di avvicinare e sensibilizzare i giovanissimi a tutto ciò che di naturale li circonda, da sabato 14 gennaio e per sei sabati consecutivi alle ore 11.55 su Rai Gulp (canale 42) o su Sky (canale 807) la ski area è quindi protagonista di divertenti momenti sulla neve dedicati ai giovanissimi.