Slittino, fratelli Lambacher campioni del mondo. Short Track, Sighel argento nei 500 metri. Goggia Regina a Cortina

Grandi successi italiani in questo sabato di gennaio

NordEst – Matthias e Peter Lambacher si sono laureati campioni del mondo in slittino su pista naturale a Kühtai in Austria. Bronzo per gli altri azzurri Tobias Paur ed Andreas Hofer. I fratelli mantengono la famiglia altoatesina sul trono iridato, due anni dopo il trionfo firmato a Nova Ponente dallo stesso Matthias in coppia col fratello maggiore Patrick. I Lambacher hanno dominato la scena sin dalla prima frazione, per confermarsi imbattibili anche nel secondo run e fissare il tempo di riferimento sul 2’01″34, con un margine di 0″26 complessivamente sugli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger. Sul terzo gradino del podio salgono Paur e Hofer.

Primo podio stagionale per Andrea Vötter e Marion Oberhofer che sono terze nel doppio femminile di Winterberg, prova valida tanto per la Coppa del Mondo di slittino e anche per l’assegnazione del titolo europeo. Detentrici della coppa di cristallo di specialità, le due altoatesine hanno mantenuto la terza posizione in entrambe le manche con un ritardo di 0″221 dalle austriache Egle/Kipp, vincitrici in 1’26″207 con soli 14 millesimi di margine sulle tedesche Degenhardt/Rosenthal.

Pattinaggio, Sighel ancora sul podio

L’azzurro Pietro Sighel ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 500 metri degli Europei di Short Track a Dresda. L’oro è andato all’olandese Jens Van’t Wout, il bronzo al francese Quentin Fercoq. Squalificato per una scorrettezza, dopo esame della gara al video da parte dei giudici, il polacco Michal Niewinski caduto nelle fasi finali della prova.

Goggia domina Cortina. Paris quarto a Wengen

Magnifica Goggia, spettacolare Brignone: l’Olympia delle Tofane si tinge d’azzurro con Sofia a centrare la quarta vittoria sulla pista di Cortina d’Ampezza e Federica a salire sul terzo gradino del podio, sfatando anche quel tabù che prima di oggi non l’aveva mai vista tra le prime 3 ai piedi delle Tofane. Ad un anno dai Giochi Olimpici del 2026, Cortina regala così un’altra giornata gloriosa allo sci azzurro, con Goggia a disegnare un autentico capolavoro nella Grande Curva per presentarsi al parterre in 1’33″95, per rifilare 42 centesimi di secondo di margine alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Alle spalle della scandinava, ecco Brignone, separata di 0″55 dalla compagna di squadra. Una grande prova per la valdostana che ritorna così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo balzando anche al comando della graduatoria di discese.

La statistica racconta che per Goggia è la vittoria numero 26 in carriera, la diciannovesima in discesa, mentre per Brignone il computo dei podi sale a quota 74, come detto quello di oggi è il primo a Cortina d’Ampezzo. Ai piedi del podio, Lara Gut Behrami è quarta a 0″72, con l’altre elvetica Corinne Suter quinta a 0″75; appena al di fuori della top ten Laura Pirovano è undicesima 1″21, con Marta Bassino diciottesima a 1″42 e Nicol Delago ventitreesima a 1″85. Appena fuori dalla zona punti invece Roberta Melesi e Nadia Delago, appaiate in 32esima posizione a 2″17, con Vicky Bernardi 41esima a 3″43; non hanno invece finito la prova Elena Curtoni e Sara Thaler. Il terzo posto permette a Federica Brignone di ritornare in vetta alla classifica geneale: 539 i punti dell’azzurra che precede di 6 lunghezze Camille Rast e di 32 Sara Hector; Goggia è settima a quota 385.

Brignone si presenterà con il pettorale rosso di leader di specialità a Garmisch Partenkirchen: 189 punti per la valdostana, con Goggia seconda a quota 180, terza è Hütter a 176.

Svizzeri imbattibili sulla loro pista piu’ famosa, la lunghissima Lauberhorn di Wengen. Marco Odermatt – 27 anni, vincitore delle tre ultime coppe del mondo e dominatore della stagione, si e’ imposto nella discesa in 2.22.58, terzo successo consecutivo in questa gara. Alle sue spalle il suo giovane connazionale Franjo von Allmen, che venerdi’ aveva vinto il superG, in 2.22.95. Terzo un po’ a sorpresa lo sloveno Mikael Hrobat in 2.23.15 che era partito con il pettorale 1. Per l’Italia c’e’ invece un posto ai piedi del podio, quarto in 2.23.27, per un comunque molto soddisfatto Dominik Paris che sta registrando miglioramenti personali gara dopo gara. Per l’Italia c’e’ poi il 10/o tempo di Florian Schieder in 2.23.95 ed il 13/o di Mattia Casse in 2.24.31. Piu’ indietro – alle prese con il mal di schiena – l’esemplare veterano Christof Innerhofer, impegnato a 40 anni nella sua 330/esima gara di coppa chiusa con il dignitoso tempo di 2.26.13